Samsun'da Uluslararası Aile Günü Yürüyüşü Yoğun İlgi Gördü

Samsun'da 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla düzenlenen Aile Yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Ailenin Korunması ve Güçlendirmesi Vizyon Belgesi kapsamında Uluslararası Aile Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi. "Uluslararası Aile Günü'nde Hep Birlikteyiz" sloganıyla yapılan yürüyüşte binlerce kişi aile kavramının önemine vurgu yapmak için etkinliğe katıldı.

Tütün İskelesi'nden başlayıp Bandırma Müze Gemi'ye kadar süren yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Biz de bu vesileyle bugün Gençlik Yürüyüşü'nü, Aile ve Gençlik Yürüyüşü olarak gerçekleştirdik. Ailelerimizle birlikte gençlerimizle birlikte çok güzel bir organizasyon oldu. Ben 2025 yılının tüm ailelerimize güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün ise "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü nedeniyle Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın himayeleri doğrultusunda kamu, kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, Samsun halkımız ve gençlerimizle birlikte 'ailemiz geleceğimiz' temalı Tütün İskelesi'nden başlayıp Bandırma Gemi Müze'de son bulacak yürüyüş düzenledik. Aile vurgusunun, farkındalığının oluşturulabileceği bir yürüyüşteyiz. Çok ciddi bir kalabalıkla ailemizi yeniden vurgulamak, yeniden gündeme almak amaçlandı. Yıl boyu bu etkinliklerle aileyi gündeme alarak, ailemizi odağa alarak çalışmalarımızı devam edeceğiz" diye konuştu.

Yürüyüşün sonunda, etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - SAMSUN