Samsun'da sıcak hava etkisi: Sahil ve parklar dolup taştı

Samsun'da hava sıcaklıklarının 21 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere ve parklara adeta akın etti.

Nisan ayının son günlerinde etkili olan sıcak hava, şehirde yazdan kalma görüntüler oluşturdu. Özellikle Atakum sahilinde insan yoğunluğu dikkat çekerken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte açık alanlara yöneldi. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler ve deniz kenarında vakit geçirenler renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar kumsala çadır kurarak dinlenmeyi tercih ederken, kimileri de kamp sandalyeleriyle sahilde oturup güneş ve denizin tadını çıkardı. Parklara giden aileler ise çocuklarıyla birlikte oyun oynayıp keyifli anlar yaşadı. Kumda oynayan çocuklar ve piknik yapan aileler, hafta sonunun tadını doyasıya çıkardı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı