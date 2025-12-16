Haberler

Öğrencilerden öğretmene şiddete sendikalardan tepki

Canik ilçesindeki okul sporları müsabakasında öğretmene yönelik saldırı sonrası sendikalar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Eğitim camiasında infiale yol açan olay, öğretmenlerin güvenliği için önlemler alınmasını talep etti.

Samsun'un Canik ilçesinde okul sporları müsabakasında öğrencilerden öğretmene yönelik şiddet olayına sendikalar tepki gösterdi.

Canik ilçesindeki bir halı sahada oynanan Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasındaki futbol müsabakasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre sahaya inen bazı öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmeni B.Z.'yi darbetmişti. Cep telefonu kameralarına yansıyan olay, eğitim camiasında büyük tepkiye neden oldu.

Yaşanan saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen, Türk-Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim-Sen Samsun şubeleri, Samsun Valiliği önünde toplanarak ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikalar adına açıklamayı yapan Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, öğretmenlere yönelik şiddetin münferit olmadığını vurgulayarak, "İlimizde gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları sırasında yaşanan saldırı ve bu olayın hemen ardından başka bir okulumuzda bir velinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu görevini yapan öğretmenlerimizin darp edilmesi, gelinen vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Öğretmene atılan her yumruk, yalnızca bir eğitim emekçisine değil; eğitime, kamu hizmetine ve toplumsal barışa yönelmiş açık bir şiddet eylemidir. Bugün gelinen noktada öğretmenlerimizin okulda, spor salonunda, sahada; kısacası hiçbir yerde can güvenliği kalmamıştır. Öğretmeni koruyamayan bu sistem, aynı zamanda öğrencileri de koruyamamaktadır. Olayın yaşandığı gün futbol sahasında yeterli güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmadığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin göz göre göre tehlikeye atıldığı açıktır. Müsabaka sırasında yapılan ahlak dışı tezahüratlara göz yumulması, herhangi bir önleyici müdahalede bulunulmaması, bu saldırılara adeta zemin hazırlamıştır. Bizler, tüm sendikalar olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu saldırıların faillerinin derhal tespit edilmesini, ihmali bulunan herkes hakkında idari ve adli süreçlerin gecikmeksizin başlatılmasını; Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Ortaöğretim Disiplin Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Basın açıklamasında ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve öğretmenler katıldı. - SAMSUN

