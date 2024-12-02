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Samsun'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine GBT sorgusu, kask, ehliyet ve egzoz denetimi uygulandı. Kurallara uymayan sürücüler cezai işleme tabi tutuldu.

Motosiklet sürücüleri denetime takıldı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Zübeyde Hanım Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik GBT sorgusu, kask, ehliyet, araç plaka ve egzoz denetimi yaptı. Denetime uymayan sürücülere yönelik cezai işlem uygulayan ekipler, sürücülerin kurallara uyması noktasında uyarılarda bulundu.

Denetimler, ilçe genelinde gün boyunca devam etti.

Samsun'da Motosiklet Sürücülerine Denetim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER - Yerel
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