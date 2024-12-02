Samsun'da Motosiklet Sürücülerine Denetim
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine GBT sorgusu, kask, ehliyet ve egzoz denetimi uygulandı. Kurallara uymayan sürücüler cezai işleme tabi tutuldu.
Motosiklet sürücüleri denetime takıldı
SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Zübeyde Hanım Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik GBT sorgusu, kask, ehliyet, araç plaka ve egzoz denetimi yaptı. Denetime uymayan sürücülere yönelik cezai işlem uygulayan ekipler, sürücülerin kurallara uyması noktasında uyarılarda bulundu.
Denetimler, ilçe genelinde gün boyunca devam etti.