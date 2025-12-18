Korozyona uğrayan köprü yıkılıyor

Samsun'da Mert Irmağı Islahı Projesi kapsamında ayaklarında korozyon tespit edilen köprünün yıkımına başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 3,5 milyar TL maliyetli "Mert Irmağı Islahı Projesi" kapsamında 8 köprüde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi ile Çarşamba Caddesi'ni bağlayan köprünün ayaklarında korozyon tespit edilmiş, köprü teknik yapısal hasar nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

Yeniden yapılacak köprü için çalışmalar başladı. Bu kapsamda iş makineleri ile eski köprünün yıkımı gerçekleştiriliyor. - SAMSUN