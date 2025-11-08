Haberler

Samsun'da Lösemili Çocuklar İçin Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da Lösemili Çocuklar İçin Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi
Samsun Lösemili Çocuklar ve Kan Hastalıkları Derneği, lösemi hastası çocuklara destek amacıyla kahvaltı etkinliği organize etti. Etkinlikte dernek yetkilileri, gönüllüler ve vatandaşlar bir araya gelerek farkındalık yaratmayı amaçladı.

Samsun Lösemili Çocuklar ve Kan Hastalıkları Derneği tarafından organize edilen kahvaltı etkinliğinde, lösemi hastası çocuklara destek olmak amacıyla bir araya gelindi. Etkinlikte dernek üyeleri, gönüllüler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, löseminin iyileşebilen bir hastalık olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Albayrak, "Dernek olarak Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle üyelerimizle bir toplantı düzenledik. Lösemi iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak hastalarımızın uzun süreli tedavi süreçlerinde desteğe her zaman ihtiyaçları var. Samsunluların bu yardımlarını sürdürmelerini istiyoruz" dedi.

Etkinlikte ayrıca bir çekiliş düzenlendi. Çekilişten elde edilen tüm gelir, derneğe bağışlandı.

Dernek üyesi Sema Danışmaz ise "Bu tür organizasyonlarla hem farkındalık oluşturuyoruz hem de çocuklarımıza moral oluyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
