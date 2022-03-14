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Samsun'da kuvvetli kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Ünsal Karka - Yerel
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Samsun'da kuvvetli kar yağışıSAMSUN Samsun şehir merkezinde kuvvetli kar yağışı etkili oldu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kuvvetli kar yağışı

SAMSUN Samsun şehir merkezinde kuvvetli kar yağışı etkili oldu.

Samsun'da yağışlı hava geçen haftadan beri etkisini sürdürüyor. Kırsal kesim ve yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Şehirde bugün de gün içerisinde kuvvetli kar yağışları görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre yağışlar yarın da devam edecek.

Yapılan ölçümlere göre Atakum ilçesindeki Samsun radar sahasında 140 santimetre, Çarşamba ilçesi Eğridere Köyü'nde 34 santimetre, Kavak ilçesi Doruk köyünde 13 santimetre kar yüksekliği bulunuyor.

Kar yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde bazı okul yapılan uyarılar sebebiyle bugün için tatil edilmişti.

Samsun'da kuvvetli kar yağışı

Samsun'da kuvvetli kar yağışı

Samsun'da kuvvetli kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Yerel

Samsun, kar, Yerel, Haberler

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