Köpekten örnek davranış: Polis şeridini ihlal etmedi

Samsun'da polis aracının çevresine çekilen güvenlik şeridi, kurallara uyan bir köpeğin dikkat çeken davranışına sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polis ekiplerinin güvenlik amacıyla şerit çektiği alanda dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Polis aracının çevresinin şerit ve dubalarla kapatıldığı bölgede, meydanın müdavimi olduğu öğrenilen siyah-beyaz köpek, güvenlik şeridinin dışında kalarak yere uzandı. Güvenlik alanının hemen dışında yere uzanan köpek, adeta beklemeyi, saygı duymayı ve sınırları bilmeyi hatırlattı.

Daha önce sık sık polislerin yanına kadar geldiği ve ekipler tarafından sevildiği bilinen köpek, bu kez şeridin çekildiğini fark ederek alanın içine girmedi. Polis aracına ve görevlilere yakın bir noktada, ancak güvenlik sınırını ihlal etmeden bekleyen köpeğin bu davranışı görenlerin ilgisini çekti.

Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafta köpeğin şeridin hemen dışında sakin bir şekilde beklediği görülürken, görüntü sosyal çevrede "kurallara uyum" konusunda örnek bir davranış olarak yorumlandı. - SAMSUN