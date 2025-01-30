1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

Samsun'da Kaybolan Balıkçıdan 39 Gündür Haber Yok

Samsun'da Kaybolan Balıkçıdan 39 Gündür Haber Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinden açılan balıkçılardan Muhammer Sevgili'nin kaybolduğu günden bu yana 39 gün geçmesine rağmen yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri bölgedeki aramalara devam ediyor.

Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan Muhammer Sevgili(50), 39 gündür bulunamadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinden 22 Aralık gecesi avlanmak için "Muratım" isimli balıkçı teknesiyle açıldıkları denizde kaybolan balıkçılardan Muhammer Sevgili'den 39 gündür bir haber yok. Kaybolan Sevgili için yapılan su altı arama çalışmaları herhangi bir sonuç vermedi. Ekipler, su altı çalışmalarına son vererek, su üstü aramalarına devam ediyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, kaybolan balıkçıyı bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45) kaybolmuş, olaydan 5 gün sonra Halil Kayış'ın cansız bedeni bulunmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
img

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
img

Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova'da 'içme suyuna kimyasal madde karıştı' iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında

Bir şehri susuz bırakan olayda 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

Skriniar resmen Fenerbahçe'de
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.