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Samsun'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık: '3. Sayfadan Kadın Hikayeleri' Oyunu Sergilendi

Samsun'da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık: '3. Sayfadan Kadın Hikayeleri' Oyunu Sergilendi
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Samsun Barosu tiyatro kulübü, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddet ile Mücadele Günü'nde '3. Sayfadan Kadın Hikayeleri' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek kadına şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçladı. Oyunun yönetmenleri, kadınların sesini duyurmak ve yaşanan sorunlara dikkat çekmek için bu projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HABER: MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - 25 Kasım Dünya Kadına Şiddet ile Mücadele gününe Samsun Barosu tiyatro kulübü, Düşevi Oyuncuları tiyatrosundan oyuncu Ferda Kaynar'ın yazdığı "3. Sayfadan Kadın Hikayeleri" tiyatro oyunuyla destek verdi.

25 Kasım dünya kadına şiddet ile mücadele günü nedeniyle Samsun'daki Düşevi Tiyatrosu'nun oyuncularından Ferda Kaynar'ın yazdığı, "3. Sayfadan Kadın Hikayeleri" oyununu, Samsun Barosu Tiyatro kulübü Samsun Adliyesi İsa Fidan salonunda avukatlara ve adliye personeline sergilendi.

25 Kasım dünya kadına şiddet ile mücadele gününde 3. Sayfadan kadın hikayeleri oyununu yöneten ve oynayan Avukat Hilal Serdar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün için özel bir oyun hazırladık. "3. Sayfadan kadın hikayeleri" Bu oyuna tiyatro kulübümüzle birlikte hazırlandık. Kadın hakları komisyonumuz tarafından bu oyunun sergilenmesi konusunda bir karar almıştık. Kadına karşı uygulanan her türlü şiddete karşı burada temsil edeceğiz. Kadınların sesi olmak için, burada bizde kendi sesimizi çıkartacağız. Bugün bu yüzden burada bulunmaktayız. Bu oyun çok zordu bizim için, çok kısa bir sürede çalışmamız gerekti. Ancak çok maalesef tanıdık olduğumuz şeyler olduğundan dolayı, içimizden gelerek çalıştık. Bu yüzden oyunun hazırlanması noktasında duygusal anlamda çok zorlanmışta olsak maalesef zihinsel anlamda bu oyunu oynamaya çok hazırdık."

Oyunculardan Avukat Kübra Akça, "Öncelikle bu oyunun teksini bizimle paylaşan oyunla ilgili alt yapı çalışması yapmamıza yardımcı olan, Düşevi Sanat Merkezine teşekkür ediyoruz." dedi.

"Kadınlara yalnız olmadıklarını söylemeye çalışıyoruz"

25 Kasım dünya kadına şiddet ile mücadele gününde 3. Sayfadan kadın hikayeleri oyununun hazırlanıp sergilenmesiyle ilgili olarak Samsun Barosu Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran'da şunları söyledi.

"Öncelikle dayanışma ve farkındalık yaratmaya ihtiyacımız olan böyle anlamlı bir günde bizlerle birlikte olduğunuz için basınımızın değerli temsilcimize teşekkür ediyoruz. 25 Kasım aslında çok acı bir kaybın hatırasını taşır. Dominik Cumhuriyeti'nin diktatörlükle yönetilmesine karşı mücadele veren 3 kız kardeşin Maribal adıyla bilinen 3 kız kardeşin hedef gösterilerek öldürülmesinin yıl dönümüdür. 1999 yılında Birleşmiş Milletler genel kurulu kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak bugünü kabul etmiştir. Bizler kadına yönelen şiddetle mücadele den kurumlar olarak öncelikle Samsun Barosu Kadın Hakları komisyonu ve dava takip komisyonu olarak, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Mahallelerde kadınlarımıza haklarıyla ilgili eğitimde veriyoruz. Şiddeti önlemeye çalışıyoruz. Ancak bu şiddet vuku bulduysa adalet yolunda da ellerinden tutuyoruz. Davalarını takip ediyoruz. Ne yazık ki verilere baktığımızda sadece Ekim ayında 48 tane kadın cinayetine kurban gitti. Yaşamdan kopartıldı. Böyle günlerde daha çok katılımlarla farkındalığı arttırmalıyız."

Kaynak: ANKA / Yerel
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