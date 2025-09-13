Haberler

Samsun'da Kaçan Kuş İçin Ödül Verilecek

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan bir aile, evden kaçan sultan papağanları için ödül vaat etti. 5 yıldır besledikleri Paşa isimli kuş, pencereyi açınca kayboldu. Aile, kuşu bulan kişiye ödül verecek.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan ve pazarlama işiyle uğraşan Hakan Alparslan'ın 5 yıldır beslediği sultan papağanı evin penceresinden kaçarak kayıplara karıştı. Kuşun kaybolmasından ötürü üzüntü yaşayan Alparslan ailesi, Paşa isimli kuşu bulup getirene ödül verme kararı aldı. İlanlar hazırlayan ve sokaklarda kuşlarını arayan aile, gelecek mutlu haberleri bekliyor.

Hakan Alparslan evde gece saatlerinde kuşun ürkerek uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini belirterek, "5 sene önce yavruyken almıştık. Büyüttük. Ailemizden biri gibi oldu. 'Babacık' diye konuşurdu. Gece vakti bir sese tepki vererek korktu ve pencereden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Gece vakti aradık ama bulamadık. Ben de bulabilmek için ödül koydum. Büyüttüğüm kuşuma tekrar kavuşmak istiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
