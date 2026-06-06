Samsun'da Siyasi Parti ve Stk'lardan İş Cinayetlerine Tepki: 2026 Yılının İlk Dört Ayında 622 İşçinin İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmesine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Karadeniz İşçi Derneği, Sosyalist Emekçiler Partisi ve Türkiye İşçi Partisi üyeleri, çalıştıkları Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Mustafa İnaç, Naci Gezer ve Yunus Çekiç'in ölümüne tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Karadeniz İşçi Derneği yöneticilerinden Atila Karagöz tarafından yapılan açıklamada, iş cinayetlerine tepkiler dile getirildi. 3 işçinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın hurda demir eriterek inşaat demiri üreten bir tesis olduğunu ifade eden Karagöz, 779 işçinin çalıştığı fabrikada çalışma koşullarının ağır ve tehlikeli olduğunu, işçilerin her an yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"İŞÇİLER ÖLÜYOR, PATRONLAR DOYMUYOR"

Patronların daha fazla üretim ve kar amacıyla işçileri daha fazla çalıştırırken iş güvenliği yatırımlarından kaçındığını öne süren Karagöz, Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin çalışırken yaşamını yitirdiğini belirterek, şuyle devam etti:

"Madende göçükte ölüyor. Fabrikada ölüyor. MESEM'de çocuk işçiler ölüyor. Sokakta motokuryeler ölüyor. Ev işçiliğinde kadınlar ölüyor. İşçiler ölüyor, patronlar doymuyor. İş güvenliği önlemi alınmadığı için gerçekleşmiş olan bu ölümlerin adı iş cinayetidir."

"ÜRETİM DURDURULSAYDI ÜÇ İŞÇİ YAŞIYOR OLACAKTI"

Çarşamba, İlkadım ve Kavak'ta üç işçi evine ateş düştü. Atık su havuzundaki pompanın tamiratı üretim durdurulup elektrik devresi kapatılarak yapılsaydı üç işçi yaşıyor olacaktı. Ama patronlar için zaman ve kar önemli. İşçinin canının kıymeti yok. Üretim devam ederken tamirat yapmak ölüm getirdi. Bunun adı iş cinayetidir."

"2026'NIN İLK DÖRT AYINDA 622 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Karagöz, 2026 yılının ilk dört ayında 622 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek, bu sayının geçen yıla göre arttığını söyledi. Karagöz, "Her geçen gün aşırı sömürü ve kar hırsı işçilerin ölüm oranını artırıyor. Bu gidişe dur demeliyiz. İş güvenliğinin sağlanması ve önlem alınması için mücadele etmeliyiz. Yaşanılan olumsuzlukları teşhir ve protesto etmek yeterli değildir. Sendikalar başta olmak üzere meslek odaları ve duyarlı tüm siyasi partileri göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

SENDİKALARA VE MESLEK ODALARINA ÇAĞRI

Bir iş yerinde işçilerin canından işverenin sorumlu olduğunu vurgulayan Karagöz, her işin özelliğine uygun önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. İşçilerin sendikalarda örgütlenmesi gerektiğini belirten Karagöz, "Ancak bununla birlikte sendika yöneticilerini de denetlemelidir. Kendileri ile ilgili alınacak kararlara katılmalıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRK METAL'E ELEŞTİRİ

Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda örgütlü bulunan Türk Metal Sendikası'nın son toplu iş sözleşmesini bildiklerini ifade eden Karagöz, "İşçilerin haberi olmadan imzalanan sözleşme ile ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için de yüzde 6'lık ücret artışına işçilerin tepkisini biliyoruz. Belli ki işyerinde örgütlü olan bu sendika iş güvenliği için de görevlerini yerine getirmemiş. Yeşilyurt'taki iş cinayetleri ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır" dedi.

Karagöz, iş cinayetlerinin önlenebilmesi için sendikaların toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilk madde olarak iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını gündeme getirmesi gerektiğini belirterek, "Ücretler için pazarlık önemlidir. Ama can güvenliği her şeyin başında gelir" diye konuştu.

Atila Karagöz, "Aileleri ve tüm işçi kardeşlerimize sabır diliyoruz. Çalışırken ölümün adı iş cinayetidir. Sorumluluk da önlem almayan işverenlerdedir" dedi.

Kaynak: ANKA