Akaryakıt istasyonu faciasında eşini ve iki kızını kaybeden annenin yürek yakan doğum günü paylaşımı

Güncelleme:
Samsun'da meydana gelen heyelanda eşi ve iki kızını kaybeden Çiğdem Kaya, hayatını kaybeden kızı Açelya Mina için duygusal bir doğum günü paylaşımı yaptı. Olayda yaralanan anne, kızının mezarıyla ilgili yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaştı.

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda eşi ve 2 kızı hayatını kaybedip kendisi yaralanan Çiğdem Kaya'nın ölen kızı ile ilgili doğum günü paylaşımı yürekleri yaktı.

Samsun'un Canik ilçesinde, Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi meydana gelen olayda, oto yıkama bölümünde aracını yıkayan Adem Kaya (35), kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5), toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtulmuştu. Söz konusu davanın ilk duruşması 4 Aralık'ta Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülmeye başlandı. Akaryakıt istasyonu sahibi ve müdürünün yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelenirken, hayatını kaybeden Açelya Mina Kaya yaşasaydı 8. doğum gününü kutlayacaktı. Acılı anne Çiğdem Kaya'nın sosyal paylaşım sitesinden eşi ve kızlarının da başında bulunduğu geçen yıl kutladıkları doğum günü kutlamasından fotoğraf ve üzerinde, "27 Aralık Açelya Minam iyiki doğdun ilk göz ağrım. Bu sene üfleyemedin pastanı. Cennette komşu ol peygamber evlatlarına yavrum. Rahat uyu" ve kızının mezarının yer aldığı "Doyamadım kokuna" yazısı paylaşması yürekleri dağladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

