Samsun'da Heyelan: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelan bölgesi böyle görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi.

Olay, dün gece saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada aracını yıkayan 4 kişilik Kaya ailesi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak göçükten kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda kayalar kaldırıldığında; önce araca, sonra da baba Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Alya Kaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi.