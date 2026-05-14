Samsun'da bin 421 hacı adayı kutsal topraklara uğurlanıyor

Samsun'da hacı adayları, kafileler halinde kutsal topraklara uğurlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kent genelinde toplam bin 421 kişinin kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Hacı adaylarının uğurlanma programı çerçevesinde 1., 2., 3. ve 4. kafileler 5 Mayıs'ta, 5. ve 6. kafileler ise 12 Mayıs'ta kutsal topraklara uğurlandı. Kalan hacı adaylarını uğurlama işlemlerinin 19 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi. Hacda 48 Diyanet personeli ile 20 acente personeli de görev alacak.

Yetkililer, hac yolculuğu öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve organizasyonun planlanan şekilde sürdüğünü belirttiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı