Samsun'da Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Samsun'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Samsun'da hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen programla dualar eşliğinde yolcu edildi. Samsun 1, 2, 3 ve 4. kafilelerde yer alan toplam 616 hacı adayı, bu sabah Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın katılımıyla düzenlenen uğurlama programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Çakır, hac yolculuğunun manevi derinliğine değinerek hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, "Bu yolculuk sadece bedenle değil, kalple yapılan bir yolculuktur. Hac, sabır, teslimiyet ve kulluk imtihanıdır" ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı dua, hacı adaylarını ve yakınlarını duygulandırdı.

Samsun 5, 6 ve 7. kafile hacı adaylarının ise 2 ve 5 Mayıs tarihlerinde kutsal topraklara uğurlanacağı belirtildi. - SAMSUN