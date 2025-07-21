Samsun'da Filistin Temalı Uçurtma Etkinliği Düzenlendi

Samsun İl Müftülüğü tarafından, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Filistin Temalı Uçurtma Etkinliği" gerçekleştirildi. Programda onlarca uçurtma gökyüzüne bırakıldı.

Batıpark etkinlik alanında düzenlenen etkinliğe ortaokul öğrencileri, aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Samsun İl Müftülüğü'nün koordinasyonunda, Türkiye Diyanet Vakfı ve gençlik gönüllülerinin destekleriyle düzenlenen programda, çocuklar ellerindeki Filistin temalı uçurtmaları dualar eşliğinde gökyüzüne saldı.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerimizle beraber dünyaya bir mesaj vermek için bu etkinliği yapmış bulunuyoruz. Filistin, Gazze, Myanmar, Doğu Türkistan ve dünyanın neresinde olursa olsun ezilen, özgürlükleri kısıtlanan, oyun oynamaları elinden alınan, yaşam hakkı elinden alınan çocukların bu feryadını duyurma amaç ve gayesiyle gökyüzüne uçurtma etkinliği yaptık. Bu sadece uçurtma değil adeta buradaki çocuklarımızın dualarını gökyüzüne iletmedir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Dualarınız, yüreğinizdeki merhamet, vicdan ve kardeşlik duygusu dünyayı değiştirecek kadar güçlüdür. Bugün gökyüzüne salacağınız her uçurtma bir duadır; barış için, özgürlük için, kardeşlik için. Uçurtmalarınızın ipini sıkı tutun ama dualarınızı serbest bırakın. Çünkü biz inanıyoruz ki bir gün Filistinli çocuklar da özgürce gökyüzüne bakacak, barış içinde büyüyecek. Sizleri seviyor, yüreklerinizdeki temiz duygulara güveniyoruz. Hep birlikte daha adil, daha merhametli bir dünya kuracağımıza inanıyoruz" dedi. - SAMSUN