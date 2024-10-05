Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Filistin İçin Resim Etkinliği

Samsun'da Filistin İçin Resim Etkinliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da çocuklar ve yetişkinler, İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı katliamlara tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla resim yaptı. 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çocuklar ve yetişkinler İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı katliamlara tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için resim yaptı.

Filistinli Çocuklar İçin Çiz etkinliği Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe 7'den 70'e herkes destek verdi. Birçok etkinliğin yer aldığı programda en dikkat çeken taraf ise resim çizme etkinliği oldu. Küçük büyük her yaştan kişinin katıldığı resim etkinliğinde vatandaşlar Filistin'de yaşanan zulmü kağıda aktararak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Yetim Vakfı Samsun Koordinatörü Sakine Okudan, "Bugün Filistin katliamlarının 1. yıldönümü. Bu vesile ile Yetim Vakfı olarak 81 ilde eşzamanlı olarak 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Gün boyunca çocuklar gelip Gazze ve Filistin için resimler çizecekler. Gönüllerindeki çizerek Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını kağıtlara dökecekler. Çizilen tüm resimler genel merkezde toplanacak. Daha sonra da bu resimlerden sergi açılacak" dedi.

Katliamın 365. gününde önemli bir farkındalık oluşturduklarını ifade eden Hamdi Yıldız ise "Siyonist İsrail 365 gündür Filistin'de katliam gerçekleştiriyor. Türkiye'nin her bir ilinde duyarlılık gösteren vatandaşlarımız tepkilerini dile getiriyorlar. Samsun'da da Kudüs Platformu gün boyu Filistin'deki bu katliama tepki göstermek, farkındalık oluşturmak için oradaki kardeşleri için çizimlerle tepkilerini dile getiriyorlar" diye konuştu.

Programda ayrıca Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulmü anlatan birçok farkındalık etkinliği de vatandaşlarla buluşturuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı İnsan Hakları Filistin Politika İsrail samsun Sanat Yerel Yaşam

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Görüntülere rağmen yalan söyledi
Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title