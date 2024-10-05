Samsun'da Filistin İçin Resim Etkinliği

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çocuklar ve yetişkinler İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı katliamlara tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için resim yaptı.

Filistinli Çocuklar İçin Çiz etkinliği Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe 7'den 70'e herkes destek verdi. Birçok etkinliğin yer aldığı programda en dikkat çeken taraf ise resim çizme etkinliği oldu. Küçük büyük her yaştan kişinin katıldığı resim etkinliğinde vatandaşlar Filistin'de yaşanan zulmü kağıda aktararak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Yetim Vakfı Samsun Koordinatörü Sakine Okudan, "Bugün Filistin katliamlarının 1. yıldönümü. Bu vesile ile Yetim Vakfı olarak 81 ilde eşzamanlı olarak 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Gün boyunca çocuklar gelip Gazze ve Filistin için resimler çizecekler. Gönüllerindeki çizerek Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını kağıtlara dökecekler. Çizilen tüm resimler genel merkezde toplanacak. Daha sonra da bu resimlerden sergi açılacak" dedi.

Katliamın 365. gününde önemli bir farkındalık oluşturduklarını ifade eden Hamdi Yıldız ise "Siyonist İsrail 365 gündür Filistin'de katliam gerçekleştiriyor. Türkiye'nin her bir ilinde duyarlılık gösteren vatandaşlarımız tepkilerini dile getiriyorlar. Samsun'da da Kudüs Platformu gün boyu Filistin'deki bu katliama tepki göstermek, farkındalık oluşturmak için oradaki kardeşleri için çizimlerle tepkilerini dile getiriyorlar" diye konuştu.

Programda ayrıca Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulmü anlatan birçok farkındalık etkinliği de vatandaşlarla buluşturuldu. - SAMSUN