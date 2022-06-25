Samsun'da diyabetli çocuklar Diyabet Gençlik Kampı'nda eğlenip öğrendi - Haberler

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Samsun'da diyabetli çocuklar Diyabet Gençlik Kampı'nda eğlenip öğrendi

İhlas Haber Ajansı - Ünsal Karka - Yerel
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- Samsun'da diyabetli çocuklar Diyabet Gençlik Kampı'nda eğlenip öğrendi Diyabet hastası çocuklar Samsun'da düzenlenen kampta düzenlenen etkinliklerle eğlenirken, uzman doktorlar tarafından verilen eğitimlerle de diyabet hakkında daha fazla bilgi edindi.

- Samsun'da diyabetli çocuklar Diyabet Gençlik Kampı'nda eğlenip öğrendi

SAMSUN - Diyabet hastası çocuklar Samsun'da düzenlenen kampta düzenlenen etkinliklerle eğlenirken, uzman doktorlar tarafından verilen eğitimlerle de diyabet hakkında daha fazla bilgi edindi.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde Diyabet Gençlik Kampı düzenlendi. Samsun'da bir otelde yapılan kamp 23 - 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. 10-18 yaş aralığında 25 çocuğun katılımıyla yapılan kampta çocuklar düzenlenen etkinliklerle eğlenirken verilen eğitimlerle de diyabete ilişkin yeni bilgiler öğrendi.

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aydın, "Bu etkinlik Samsun'da gerçekleştirdiğimiz 7. Diyabet Gençlik Kampı oldu. Korona virüsü nedeniyle maalesef 2 yıl ara vermiştik. Hem bizim hem de diyabetli çocuklarımızın bilgilerini birbirine aktardığı birbirimize daha yakınlaştığımız ve böylece tedaviye daha iyi bir uyum sağladıkları bir kamp dönemi yaşıyoruz. Çocuklarımıza hem diyabetle ilgili bilgiler aktarıyoruz. Hem de onların bilgilerini biz de öğreniyoruz. En azında günlük yaşamlarında ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz. Onlarla ilgili çözümler üretiyoruz. Böylece bir kaynaşma ortamı oluyor. Bu kaynaşma ortamı onların tedavi dönemine olumlu yansıyor ve günlük yaşam kalitelerinin artmasını da sağlıyor" dedi.

Kamptaki çocuklardan Tuana Yılmaz, "2 gündür buradayız. Oyunlar oynuyoruz. Eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Abilerimiz ablalarımız da var. Onlar bize tecrübelerini anlatıyorlar. Bize de örnek oluyor" dedi.

Mervan Kuru, "Kampa burada Samsun'dan katılıyorum. 16 yaşındayım. Kampta her yaştan diyabetli çocuk bulunuyor. Bu biraz daha farklı yaşlarda hastaların kaynaşmasına vesile oluyor. Yeni tanı konulmuş olan da var. 7 yıldır bu hastalığı olan da var. Eğitim alıyoruz. Spor aktivitelerine katılıyoruz. Birlikte kaynaşıyoruz eğleniyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Yerel

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