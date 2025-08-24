Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a tatil için giden öğretmen Ramazan Çimen, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün ailesiyle birlikte Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a giden evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çimen (46), Atakum'da Karavan Parkı sahilinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Çimen, cankurtaranlar tarafından baygın halde denizden çıkarıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Valiliği, Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sevilen eğitimci için başsağlığı mesajı paylaştı. Çimen'in yarın defnedileceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.