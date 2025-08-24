Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün ailesiyle birlikte Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a giden evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çimen (46), Atakum'da Karavan Parkı sahilinde denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Çimen, cankurtaranlar tarafından baygın halde denizden çıkarıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Valiliği, Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sevilen eğitimci için başsağlığı mesajı paylaştı. Çimen'in yarın defnedileceği öğrenildi. - AMASYA