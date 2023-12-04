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Samsun'da 9 Bin 759 Engelliye Evde Bakım Hizmeti Veriliyor

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Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, il genelinde 9 bin 759 engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verildiğini söyledi. Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan törende engellilik konusunda farkındalık oluşturuldu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, il genelinde 9 bin 759 engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verildiğini söyledi.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Samsun'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Samsun Şubesi, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi temsilcileri anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Çelenk koyma töreni sonrasında destekli şair Ahmet Günay engellilik üzerine yazdığı şiiri okudu. Engelli sivil toplum kuruluşları adına Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'de 9 milyon engelli olduğunu hatırlatan ve bunlar aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 25 milyon kişinin engellilik üzerine bilgisinin ve alakasının olduğunu belirten Gürbüz, "Engellilerimizin istihdam, eğitim ve özellikle erişim konusundaki sorunlarının maalesef 100. yılda hala konuşuluyor olması bizleri çok üzüyor" dedi.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "İlimizde 9 bin 759 engelli vatandaşımıza engelli evde bakım hizmeti veriyoruz. Bu hizmet için 2023 yılı içerisinde ayırdığımız kaynak toplam 490 milyon TL civarında. Evde bakılması mümkün olmayan engellilerimizi yatılı kurum bakımına alıyoruz. Samsun genelinde bin 34 engelliye 7 gün 24 saat kurum bakımı hizmeti veriyoruz. Şimdiye kadar 27 bin engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verdik. Engellilerimiz her yere daha rahat erişebilmesi adına ilimizde bin 709 alanın erişilebilirlik denetlemesini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Tekin Balcı'nın konuşması sonrasında tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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