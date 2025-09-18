Samsun'da 50 Yıldır Geleneksel Giysileriyle Dikkat Çeken Yakup Korkmaz

Samsun'da, 50 yıldır topuklu kundura ve takım elbisesiz sokağa adım atmayan 71 yaşındaki Yakup Korkmaz, tarzı ve giyimine verdiği önemle Yeşilçam artistlerini aratmıyor. Kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Korkmaz, 'Yürüyen Çarşamba' olarak da anılıyor.

Samsun'da yaşayan Yakup Korkmaz, giyimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllardır İstanbul ve Tekirdağ'da emlakçılık yapan Korkmaz, yaklaşık 50 yıldır doğduğu toprakların yöresel simge giysileriyle gündelik hayatını geçiriyor. Takım elbisesiz, 8 köşe kasketsiz, kravatsız ve yumurta topuk Çarşamba ayakkabısız sokağa çıkmadığını ifade eden Korkmaz, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ricasını kırmıyor.

"Kimseye özenmiyor, kendi imajımı kendim belirliyorum"

Yıllardır giyimine çok önem verdiğini ifade eden Yakup Korkmaz, "Her yaştan insanın ilgisini çekiyorum. Yolda gören gençler de fotoğraf çekinmek istiyorlar. Herkes beni eski bir tanıdığına benzetiyor. Çocukluğumdan beri böyle giyiniyorum. 5 çift yumurta topuk Çarşamba ayakkabım var. Her mevsim çeşit çeşit giyiyorum. Yumurta topuk Çarşamba ayakkabısını ben hep beyaz çorapla giyerim. Topuklarına ise asla basmam. Topuğuna basana da kızarım. Kasketim de orijinal Çarşamba patentli 8 köşe kasket. Karadeniz'deki patenti bizdedir. Bazen İstanbul'da gezerken Bana 'Erzurumlu musun?' diye soruyorlar. Ben de sinirleniyorum. Onların kasketi 6 köşe. Bizim yöresel kasketimiz ise 8 köşe. Günde bazen 2 takım elbise değişiyorum. Güzel giyinme hastasıyım. 15 takım elbisem var. Canım hangisini isterse onu giyerim. Kimseye bir özentim yok. Kendi imajımı kendim belirliyorum. 20'li yaşlardan beri de bu şekilde giyiniyorum. 50 yıldır bu şekilde geziyorum. Başka şehirde olsam bile Çarşamba'da yaptırdığım özel kasket ve ayakkabılarım bulunduğum şehre kargolanır. Bizde yan sanayi yok, her şey orijinal" dedi.

"Böyle giyinen artık kalmadı"

Yolda görenlerin de ilgisi çeken Korkmaz'ı fark eden vatandaşlar, "Artık böyle güzel giyinen kalmadı. Amcamız yöresinin kültürünü yansıtıyor. Adeta Çarşamba gibi sokaklarda geziniyor. Bu kültürü devam ettirdiği için kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandılar.