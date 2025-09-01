Samsun'da 2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Samsun'da 2025-2026 adli yılı, anıta çelenk koyma töreni ile başladı.

Yeni adli yıl için düzenlenen törende Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ozan Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve Samsun Noter Odası Başkanvekili Rukiye Nur Ala, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yeni adli yılın hayırlı uğurlu olmasını dileyen Baro Başkanı Yıldıran, "2025-2026 Adli yılı bugün itibariyle başlıyor. Bu yılın her geçen adli yıldan daha adaletli olmasını bekliyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Yargılamaların adaletle, hakkaniyetle yapılmasını ve mesleki sorunlarımızın çözülmesinde aşama kaydettiğimiz, geleceğe umutla bakabildiğimiz bir adli yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlar gibi avukatların da yeni adli yıldan en büyük beklentisi adalet. Gittikçe büyüyen mesleki sorunlarımız da var. Ekonomik ve sosyal sorunlarımız da var. Dolayısıyla avukatlar herkes ve kendi için adalet bekliyor" dedi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN