Samsun Canik Belediyesi, Kadınlara Mesleki Eğitimler Vermeye Devam Ediyor

Samsun'un Canik Belediyesi, kadınlara yönelik mesleki istihdam eğitimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hanım kardeşlerimize özel 43 alanda sertifikalı mesleki eğitim vermekteyiz" dedi.

Canikli kadınları ücretsiz mesleki eğitimlerle buluşturmaya devam eden Canik Belediyesi, onları nitelikli personel olarak iş hayatına hazırlıyor. Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) farklı alanlarda sertifikalı mesleki eğitimleri tamamlayan kadınlar, çeşitli sektörlerde nitelikli personeller olarak meslek hayatına başlıyor.

"43 alanda sertifikalı mesleki eğitim vermekteyiz"

İlçedeki kadınları nitelikli personel olarak yetiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki hanım kardeşlerimiz, Hanım Konaklarımızda ve CAMEK'te gerçekleştirdiğimiz sertifikalı mesleki eğitimlerimize yoğun bir ilgiyle katılıyor. Meslek sahibi ve nitelikli personeller olarak yetişen hanım kardeşlerimiz, uzmanlık alanlarına göre farklı sektörlerde istihdam oluyor. Hanım kardeşlerimize özel 43 alanda sertifikalı mesleki eğitim vermekteyiz. Ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerimizle kadın istihdamında üstlendiğimiz öncü rolümüzü sürdürüyor, hanım kardeşlerimizin meslek sahibi olmalarına vesile oluyoruz" diye konuştu. - SAMSUN