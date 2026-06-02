'Uzlaştırmacılar Günü' Samsun Adliyesi'nde kutlandı

"Uzlaştırmacılar Günü" kapsamında Samsun Adliyesi'nde düzenlenen etkinliklerde uzlaştırma sistemi vatandaşlara tanıtıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Samsun Adliyesi vatandaş giriş bölümünde uzlaştırma konulu tanıtım stantları açıldı. Hafta boyunca açık kalacak stantlarda, onarıcı adalet sistemi ile ceza muhakemesinde alternatif çözüm yollarını kapsayan uzlaştırma uygulamaları gönüllü uzlaştırmacılar tarafından vatandaşlara anlatıldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan uzlaştırmacılar için İsa Fidan Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Programda katılımcılara ikramlarda bulunulurken, Cumhuriyet savcıları tarafından uzlaştırma konusunda panel gerçekleştirildi. - SAMSUN

