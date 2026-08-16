Samsat Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Polikliniği Hizmete Açıldı
Adıyaman'ın Samsat ilçe Devlet Hastanesine Dahiliye Uzmanı Dr. Şevket Polat'ın atanmasıyla, uzun süredir beklenen Dahiliye Polikliniği resmi olarak hizmete girdi. Başhekim Dr. Musa Sadunoğlu, bu gelişmeyle diyabet, hipertansiyon, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kansızlık ve tiroit gibi hastalıkların tanı, tedavi ve takiplerinin artık ilçede yapılabileceğini, vatandaşların Adıyaman merkeze gitme ihtiyacının ortadan kalktığını belirtti.
Adıyaman'ın Samsat ilçe Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı atandı.
Samsat ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve branş eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Dahiliye Uzmanı Dr. Şevket Polat'ın hastanede göreve başladı.
Samsat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Musa Sadunoğlu, Dr. Polat'ın atanmasıyla vatandaşların uzun süredir beklediği Dahiliye Polikliniğinin resmi olarak hizmete açıldığını belirtti.
Sadunoğlu, dahiliye polikliniğinin hizmete girmesiyle Samsatlı vatandaşların iç hastalıkları alanındaki sağlık hizmetlerine ilçede daha kolay erişebileceğini ifade etti.
Başhekim Sadunoğlu, "Dahiliye biriminin açılmasıyla birlikte şeker hastalığı (diyabet), yüksek tansiyon (hipertansiyon), mide-bağırsak rahatsızlıkları, kansızlık ve tiroit gibi akut ve kronik hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri artık doğrudan ilçemizde yapılabilecektir. Samsatlı vatandaşlarımızın tedavi amacıyla Adıyaman merkeze veya çevre ilçelere gitme ihtiyacını ortadan kaldıran bu önemli gelişmenin tüm ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz" diye konuştu.