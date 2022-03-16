Şampiyon öğrenciler başarılarını Kaymakam ile paylaştı

TEKİRDAĞ (İHA) - Satranç alanında Tekirdağ il birincisi olarak bölge finallerine katılma hakkı elde eden öğrenciler ile dart alanında Tekirdağ birincisi bölge ikincisi olarak Türkiye şampiyonasında boy göstermeye hazırlanan öğrenciler başarılarını Ergene Kaymakamı Taşçı ile paylaştı.

Satranç Tekirdağ il birincisi olarak bölge finallerinde Tekirdağ'ı temsil etme hakkı elde eden Ergene İmam Hatip Ortaokulu satranç takımı öğrencileri ile dart kategorisinde Tekirdağ il birincisi ardından bölge ikincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde eden öğrenciler Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene İmam Hatip Ortaokulu'nun satranç yıldız kızlar kategorisinde Tekirdağ il birincisi olup Balıkesir'de yapılacak olan Bölge finallerine katılmaya hak kazanan satranç takımı ile dart yıldız erkekler kategorisinde Tekirdağ il birincisi ve bölge finallerinde bölge ikincisi olup Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan dart takımını makamında kabul ederek başarılarından ötürü tebrik etti.

Şampiyon öğrencilere katılacakları turnuvalarda başarılar dileyen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı öğrencilere desteklerini iletti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel