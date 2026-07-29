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Samanlıkta yumurta yerken yakaladığı yılanı eline dolayıp etrafındakileri korkuttu

Samanlıkta yumurta yerken yakaladığı yılanı eline dolayıp etrafındakileri korkuttu
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Eskişehir’de bir samanlıkta tavuk yumurtasını yutmaya çalışan yılanı fark eden Muammer Altınbaş, müdahale ederek yumurtayı hayvanın ağzından çıkardı.

Eskişehir'de bir samanlıkta tavuk yumurtasını yutmaya çalışan yılanı fark eden Muammer Altınbaş, müdahale ederek yumurtayı hayvanın ağzından çıkardı. Yılanı eline dolayan Altınbaş, çevredeki vatandaşları korkuttuğu anları ise cep telefonuyla videoya aldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Muharrem Altınbaş, samanlıktaki tavukların yumurtasını yutmak üzere olan bir yılanı fark etti. Yılanın yanına giderek müdahalede bulunan Altınbaş, yumurtayı yılanın ağzından çıkarmayı başardı. Daha sonra yılanı bileğine dolayan Altınbaş, çiftlikteki diğer vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran Muharrem Altınbaş'ın neşeli tavırları dikkat çekerken, yılan daha sonra yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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