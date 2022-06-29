Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Samandağ Belediyesi'nden Hayırsever Desteği ile Huzurlu'ya Taziye Salonu

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz,  Huzurlu Mahallesi’nde Taziye Salonu yaptırmak isteyen hayırsever vatandaş Ahmet Kara ile protokol imzaladı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz,  Huzurlu Mahallesi'nde Taziye Salonu yaptırmak isteyen hayırsever vatandaş Ahmet Kara ile protokol imzaladı.

Samandağ Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, hayırsever vatandaş Ahmet Kara ve Samandağ Belediye Meclis Üyesi Nevfel Kara katıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Şimdiden hayırlı olsun Huzurlu. Huzurlu Mahallemizde Çok Amaçlı Salon yapımı için arazisini bağışlayan Sayın Ahmet Kara ve Meclis Üyemiz Nevfel Kara ile birlikte ön protokol imzaladık. Değerli hayırseverimize teşekkür ediyor, her mahallemize çok amaçlı salon kazandırılması kapsamında bu duyarlılığın ilçemiz diğer iş adamları ve hayırsever vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. İlçemize kazandıracağınız her eser bu memleketin insanına ait bir yatırım olacaktır" dedi.

Huzurlu Mahallesi'ne kazandırılacak Taziye Salonu'nun inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi.

ANKA / Yerel

Refik Eryılmaz Ahmet Kara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title