Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'ın Güllüce Mahallesi'nde saman balyalarının yığıldığı alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güllüce Mahallesi'nde saman balyaları yığınında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin balyalardan duman yükseldiğini fark etmeleri üzerine itfaiyeye haber verildi. Erzincan merkezden sevk edilen 2 tanker, 5 itfaiye aracı ve iş makinaları ile 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.