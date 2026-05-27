Suriye'de binlerce kişi tarihi Emevi Camii'nde bayram namazı kıldı

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın eden binlerce Müslüman, omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti.

Suriye'de Kurban Bayramı manevi coşku içinde karşılandı. Kentteki camiler, mescitler ve meydanlar bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Başkent Şam'ın tarihi sembolü olan Emevi Camii, bayram namazında en yoğun katılımın adresi oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye akın eden, aralarında kadın, erkek ve çocukların da bulunduğu binlerce Müslüman, tarihi mabette omuz omuza saf tutarak bayram namazını kıldı. Emevi Camii'nin yanı sıra kentteki birçok merkezi meydan ve açık alanda da halk, bayram namazının huzurunu hep birlikte yaşadı.

Namazın ardından irat edilen bayram hutbesinde, kurban ibadetinin manevi önemi ve fedakarlık anlamı üzerinde duruldu. Hatipler, vatandaşları kurban ibadetini yerine getirmeye ve yardımlaşmaya teşvik etti. Namaz ve hutbe sonrasında bir araya gelen binlerce Şamlı, birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı