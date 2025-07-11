Salihli Kaymakamı, Orman Yangınları ile Mücadele Eden Ekipleri Ziyaret Etti

Salihli Kaymakamı, Orman Yangınları ile Mücadele Eden Ekipleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, artan orman yangınlarına karşı yangın ekiplerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi ve ekiplerin özverili çabalarına teşekkür etti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte artan yangınlara hızla müdahale ederek faciaların önüne geçmeye devam eden ateş savaşçılarını unutmadı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, son günlerde artış gösteren orman yangınlarına karşı alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yangın ekip binasını ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Güldoğan, yangınla mücadelede görev alan ekiplerle bir araya gelerek personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ormanların korunmasının önemine vurgu yapan Kaymakam Güldoğan, yangın sezonunun başlamasıyla birlikte ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tüm personele kolaylıklar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.