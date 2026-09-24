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Salihli Kaymakamı Güldoğan, Karaağaç ve Çelikli mahallelerinde talepleri dinledi

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Salihli Kaymakamı Güldoğan, Karaağaç ve Çelikli mahallelerinde talepleri dinledi
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Karaağaç ve Çelikli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Taleplerin ivedilikle sonuçlandırılması için kurum amirlerine talimat verdi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalle ziyaretleri kapsamında Karaağaç ve Çelikli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Karaağaç ve Çelikli mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Güldoğan'a, kurum amirleri, ilgili daire müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Programına Karaağaç Mahallesi'nden başlayan Kaymakam Güldoğan, mahalle muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Güldoğan, vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.

İletilen talepleri ilgili kurum amirleriyle birlikte değerlendiren Kaymakam Güldoğan, çözüm odaklı çalışmaların yürütülmesi ve taleplerin ivedilikle sonuçlandırılması için beraberindeki kurum amirlerine talimat verdi.

Karaağaç ziyaretinin ardından Çelikli Mahallesi'ne geçen Kaymakam Güldoğan, burada da mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallede yürütülen kamu hizmetleri ve planlanan çalışmalar hakkında muhtardan bilgi alan Güldoğan, yapılması gereken çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının yakından takip edilmesinin önemine vurgu yapan Kaymakam Güldoğan, "Devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanındayız." mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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