Salihli Kaymakamı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Basın Mensupları ile Buluştu

Salihli Kaymakamı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Basın Mensupları ile Buluştu
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Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ulusal basın temsilcileri ve Turkuaz Basın Kartı sahibi gazetecilerle bir araya geldi. Güldoğan, basın emekçilerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, bayramlarını kutladı.

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla, Salihli'de görev yapan ulusal basın temsilcileri ve Turkuaz Basın Kartı sahibi olan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, öğretmenevinde düzenlenen programda Salihli'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Turkuaz Basın Kartı sahibi olan gazeteciler ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Kaymakam Güldoğan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşırken, kamuoyunun haber alma hakkı adına gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayıp, görevlerinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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