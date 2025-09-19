Salihli'de Şehit Er Anıl Eruluç unutulmadı

Bingöl- Muş karayolunda 2012 yılında şehit olan Er Anıl Eruluç, şehadet yıldönümünde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla anıldı.

Terör örgütü PKK tarafından 18 Eylül 2012 yılında, Bingöl-Muş karayolu üzerinde içinde sivil askerlerin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda şehit olan Er Anıl Eruluç'un şehadetinin seneyi devriyesi sebebiyle Kaymakam Güldoğan, şehit annesi Şükran Eruluç, babası Nevzat Eruluç ve kardeşi Cemal Eruluç'u ziyaret etti. Eruluç Ailesi ile sohbet eden ve kendileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Güldoğan, şehit ve gazi ailelerinin daima yanında olduklarını ifade etti.

Kaymakam Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yer aldığı ziyaret yapılan dua ile son buldu. - MANİSA