Salihli'de şehit ailelerinden aşure hayrı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, Muharrem ayı dolayısıyla tüm şehitler anısına aşure hayrı yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki şehit aileleri, Muharrem ayı dolayısıyla tüm şehitler anısına aşure hayrı yaptı.

Rıdvan Herey başkanlığındaki Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliği tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla Hamidiye Camisi önünde aşure hayrı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlara tüm şehitler anısına aşure ikramında bulunuldu.

Şehit aileleri olarak geleneksel aşure hayrını gerçekleştirdiklerini belirten Dernek Başkanı Herey, "Bu vesileyle bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Aşure hayrına Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Erdal Tunca, oda ve dernek başkanları, kurum müdürleri, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA