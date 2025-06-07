Salihli'de şehit aileleri Kurban Bayramı'nda unutulmadı

Salihli'de şehit aileleri Kurban Bayramı'nda unutulmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Kaymakam Güldoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 14 Temmuz 1997 tarihinde Hakkari'de teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Polis Memuru Mert Altıntaş'ın eşi İnci Altıntaş ile 30 Eylül 2016 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gür'ün eşi Merve Gür'ü ikametlerinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, şehit eşlerinin Kurban Bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerde Kaymakam Güldoğan'a, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın eşlik ederken, ziyaretler yapılan dua ile son buldu.

Kaymakam Güldoğan "Devletimizin tüm imkanları ile her daim Şehit Yakını ve Gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Güney Koreli fenomeni taciz eden yaşlı adam tutuklandı

Güney Koreli fenomeni taciz eden yaşlı adam için karar verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den gidiyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.