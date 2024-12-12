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Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığındaKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon ve Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamuoyu farkındalığını artırmak amacıyla yapılacak çalışmalar ve iş birliği adımları ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ve Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda kamuoyu farkındalığını artırmak, toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ve Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı' Salihli Öğretmenevi Toplantı Salonunda yapıldı. Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında yapılan toplantıda konuyla ilgili farkındalık faaliyetlerinin artırılması için paydaş kurumlar ile iş birliği içerisinde yapılan çalışmaların devam etmesine, yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması için atılacak olan adımlar görüşüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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