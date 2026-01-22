Haberler

Salihli'de İnsan Hakları Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde insan hakları alanında yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve gelecekteki faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Ali Güldoğan, insan haklarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen 2026 yılının ilk İnsan Hakları Kurulu toplantısında ilçede insan hakları alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mevcut durum ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İnsan Hakları Kurulu'nun 2026 yılının ilk toplantısı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, ilçede insan hakları alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mevcut durum ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, insan hakları bilincinin artırılması ve bu kapsamda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Kurul üyeleri görüş ve önerilerini paylaşarak, önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının sonunda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin tüm kamu kurumlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - MANİSA

