Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu'nda Yabancı Dil Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu'nda 2024-2025 eğitim yılında uygulanmaya başlanan Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı kapsamında, 5. sınıf öğrencilerinin hazırladığı Yabancı Dil Şenliği büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki ilkokulların 4. sınıflarında öğrenim gören 680 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte 5. sınıf öğrencileri İngilizce drama gösterileri, şarkılar, interaktif oyunlar ve sunumlarla sahne aldılar. Etkinlik boyunca misafir öğrencilere okul tanıtımı yapılırken, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici bir atmosfer sunuldu.

Etkinlik sayesinde Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri hem dil becerilerini sergileme fırsatı buldu hem de okula dair sıcak ve samimi bir tanıtım gerçekleştirildi. - KAYSERİ