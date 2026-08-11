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Suluova'da Salah temalı düğün: Trabzonspor coşkusu düğün salonuna taşındı

Suluova'da Salah temalı düğün: Trabzonspor coşkusu düğün salonuna taşındı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde dünya evine giren Trabzonspor taraftarı Hüseyin Yağız'ın düğününde arkadaşları, Mohamed Salah ve menajerini canlandırarak Arap kıyafetleriyle göbek attı. Renkli görüntülere sahne olan düğünde, arkadaşlar Trabzon'daki transfer coşkusunu Suluova'ya taşıdıklarını belirtti.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ı transfer etmesiyle tribünlerde başlayan çılgınlık düğün salonlarına da yansıdı. Amasya'da Trabzonspor taraftarı damadın arkadaşları transferi ve düğünü kutladılar.

Amasya'nın Suluova ilçesinde dünya evine giren Cansel ve Hüseyin Yağız çifti için arkadaşları sıra dışı bir eğlence hazırladı. Trabzonspor taraftarı olan damadın iki arkadaşı düğün salonuna Arap kıyafetleri giydi. Salah ve menajerini canlandıran ikili, göbek atarak salonu coşturdu. Renkli düğünde müzik eşlinde hünerlerini sergileyen ikili, damattan ve izleyenlerden para da aldı.

Gelin ve damada mutluluklar dileyen arkadaşları Sefa Koç, "Salah transferi bizi de heyecanlandırdı. Düğünü şenlendirip insanları mutluk etmek istedik" dedi.

"Coşkuyu Trabzon'dan Suluova'ya taşımış olduk"

Başarılar diledikleri Salah'ın transferi sonrası tribün şovunun hafızalara kazındığını anlatan Cihat Erdoğan da "Bu düğünle Trabzon'daki coşku ortamını Amasya'nın Suluova ilçesine taşımış olduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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