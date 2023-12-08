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SAKRAD 4. Olağan Genel Kurulunda Yeni Yönetim Seçildi

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Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) 4'üncü olağan genel kurul toplantısında Gürel Özbakış tekrar başkan seçildi. Yeni yönetim kurulu oy birliği ile kabul edildi.

Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) 4'üncü olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Gürel Özbakış tekrar başkan seçildi.

Serdivan Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen, Divan Başkanlığını Mehmet Özüm'ün yaptığı ve 43 üyenin katıldığı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetimin faaliyet ve denetim raporları okundu. Raporların okunmasının ardından yeni yönetim kurulu oy birliği ile kabul edildi. Yönetim adına konuşma yapan SAKRAD Dernek Başkanı Gürel Özbakış, amatör telsizciliğin bir bayrak yarışı olduğunu, bu bayrağı daha da ileriye taşıyabilmek için gayret göstereceklerini söyledi. SAKRAD'ın 3 yıllığına seçilen yeni yönetim kuruluna ise başkan yardımcısı Seçkin Doyuran, sekreter Hasan Toker, sayman Burak Özkocacık ve üye Nurhan Yıldırım, divan kuruluna Mehmet Özüm, Recep Narin ve Yusuf Çetin, denetim kuruluna Yavuz Şişman, Mehmet Özüm, ve Erol Reçber getirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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