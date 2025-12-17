Haberler

Sakaryalı kadınlar elleriyle iyilik örüyor

Sakaryalı kadınlar elleriyle iyilik örüyor
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki kadınlar, Mardin'in Yaylacık köyündeki öğrencilere, yaptıkları atkı, bere ve çorapları göndererek kış aylarında destek oluyor. Kampana kapsamında, ayrıca kırtasiye malzemeleri de temin ediliyor.

Sakaryalı kadınlardan kendilerinden kilometrelerce uzaktaki öğrenciler için bir araya gelip kendi elleriyle ördükleri atkı, bere ve çorapları zorlu kış günlerinde soğuktan korunmaları için Mardinli öğrencilere gönderiyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boş vakitlerini anlamlı bir projeye dönüştüren kadınlar, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yaylacık köyünde zorlu kış şartlarında eğitimlerini sürdüren çocuklara, elleri ile ördükleri atkı, bere ve çorapları gönderdiler. Kampanyanın yürütülmesine öncülük eden Karasulu Fatma Tatlı, "Biz Sakarya ilinin Karasu ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları dahilinde, onlara bir nebze yardımcı olabilmek için yola çıkmış bayan arkadaşlarız. Biz burada öncelikle Mardin'in bir köyünde bulunan okula, orda olan öğrencilerimize, bir öğretmenimizle bağlantıya girerek, soğuk havalarda yardımcı olsun diye atkı bere kampanyası diye başladık. Ama sağ olsun çevremizdeki eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız bu kampanyamızda bize çok destek oldular. Bunun yanında eldivenlerimiz, çoraplarımız, kırtasiye malzemelerimiz hepsi çevremizdeki insanlardan destek amaçlı bize ulaştı. Biz bunları toparlardık. Artık paketleyip göndereceğiz" dedi.

"Bizim sevgimizi hissetsinler"

Tatlı, çocukların üşümesini engellemek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek "Oradaki öğrencilerimiz biraz katkılarımızla sıcaklığı yaşasınlar, bizim sevgimizi hissetsinler diye biz bu şekilde yola çıktık. Onlara bu hazırlıkları yaptık. En güzel şekilde onlara ulaşsın. Onlarda bunları kullansınlar. Çevremizde bize destek olan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kampanyamıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine arkadaşlarımız ulaştırırlar bize, biz bunları biriktiririz, ihtiyacı olan başka bir okuldaki çocuklarımıza göndeririz" ifadelerini kullandı.

Gönderilen paketlerde el örgü ürünlerinin yanı sıra, kırtasiye ürünleri, el kremleri gibi ürünlerde bulunuyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
