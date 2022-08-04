Sakarya yerel haberi | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti - Haberler

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Sakarya yerel haberi | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti

Sakarya yerel haberi | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'i ziyaret etti

Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki heyet, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından karşılandı. İlk olarak Başkan Yüce'ye "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde, "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphane ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından Ağrı Dağı markasıyla üretilen hijyen malzemelerinin sergilenmesi amacıyla müdürlükte kurulan stantları gezdiren Kökrek, makamında Başkan Yüce'ye il genelinde yürütülen çalışmalar ve yeni eğitim-öğretim öğretim yılında hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, ziyaretten dolayı Başkan Yüce'ye teşekkür etti. Konukseverliğinden dolayı Kökrek'e teşekkür eden Başkan Yüce, Kökrek'e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Misafirleri ile bir süre görüşen Kökrek, daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından misafirlerini yolcu etti. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Ekrem Yüce Sakarya Ağrı Yerel Haberler

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