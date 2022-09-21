Sakarya haber! Kaymakam Sakarya ve Başkan Şeylan esnaf ziyaretinde bulundu Yerel Haberler Sakarya gündem haberine göre Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. İş yeri sahipleriyle görüşen Sakarya ve Şeylan, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Sakarya, fırsat buldukça hem mahallelerde hem de ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Yerel Kaynak: AA / Hüdayi Gümüş Abdurrahman Şeylan Sakarya Çatak Yerel Güncel Haberler

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