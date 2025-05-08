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Sakarya Valiliği, Poyrazlar Gölü'ndeki Alkollü Festivale İzin Vermedi

Sakarya Valiliği, Poyrazlar Gölü'ndeki Alkollü Festivale İzin Vermedi
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Sakarya Valiliği, Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan alkollü festivale izin verilmediğini açıkladı. Valilik, kamu düzeni ve halk sağlığını korumak adına bu tür etkinliklere müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Sakarya Valiliği, Adapazarı ilçesinde bulunan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda 3 gün boyunca düzenlenecek olan alkollü festivale izin verilmeyeceğini açıkladı.

Adapazarı ilçesi Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda, 16-17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan alkolü festivale Sakarya Valiliği'nden izin çıkmadı. Hususa ilişkin olarak valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, izinsiz ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki hiçbir etkinliğe izin vermeyecek; huzur ve güvenliği tehdit edebilecek girişimlere karşı gereken tüm idari ve hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaktır. Ayrıca, halk sağlığını, çevreyi, kamu güvenliğini ve özellikle çocuklar ile gençlerin korunmasını önceleyen bir yaklaşımla, bu tür organizasyonların yasal dayanağa sahip olmadan gerçekleştirilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Sakarya'nın doğal, kültürel ve toplumsal değerlerini koruma sorumluluğu doğrultusunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde hareket edilmekte olup, vatandaşlarımızın huzurunu bozacak hiçbir izinsiz faaliyete göz yumulmayacaktır" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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