Sakarya Üniversitesi'nden 'Sevgiye Engel Yok' Projesi

Sakarya Üniversitesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak amacıyla öğrenci toplulukları ile birlikte 'Sevgiye Engel Yok' projesini başlattı. Proje, çeşitli etkinliklerle toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.

Sakarya Üniversitesi, öğrenciler ile engelli bireyleri bir araya getirerek sosyal etkileşimi ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı (SKS) Kültür Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde güz dönemi boyunca 10 hafta sürecek projeye, Beton Kano, Resim, Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluklarının da aralarında bulunduğu birçok öğrenci topluluğu destek verecek. Proje çerçevesinde müzik konserleri, eğitsel oyunlar, geri dönüşüm atölyeleri, kısa film çalışmaları ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımına katkı sağlanıyor.

Dönemin ilk etkinliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirildi. Öğrenciler ile engelli bireyler, hikaye tamamlama ve tiyatro etkinliğiyle keyifli vakit geçirirken, gün toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Üçüncü yılına giren proje bugüne kadar 30'dan fazla öğrenci topluluğunun katkısıyla yürütüldü. Her dönem farklı toplulukların katılımıyla genişleyen "Sevgiye Engel Yok" projesi, toplumsal farkındalığı artırmaya ve gönüllülük kültürünü güçlendirmeye devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
