Sakarya Üniversitesi'nde Yemen Tanıtım Günü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Sakarya Üniversitesinde gerçekleştirilen Yemen tanıtım günü renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Yemen Cumhuriyeti'nin Milli Marşı ile Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı okundu. Etkinlik çerçevesinde Yemen Cumhuriyeti Büyükelçiliği Temsilcisi Talal Jamel ve Yemenli Öğrenciler Derneği Sakarya Başkanı konuşma yaptı. Yemen kültürünün en ünlü halk danslarından biri olan "Yemen Barı", programı geleneksel hançerlerle sahnelendi. Bunun yanı sıra, etkinlikte şiir konseri gerçekleştirildi, tiyatro gösterisiyle Yemen'in öncü isimleri tanıtılarak tarihi ve kültürel miras katılımcılara aktarıldı. - SAKARYA