Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Serdivan'da Etçiler'in Hacı Kemal markalı sucuğunda domuz eti tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Serdivan'da Etçiler'in Hacı Kemal markalı sucuğunda domuz eti tespit edildi Haber Videosunu İzle
Sakarya Serdivan'da Etçiler'in Hacı Kemal markalı sucuğunda domuz eti tespit edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği taklit ve tağşiş listesinde, Sakarya Serdivan'da faaliyet gösteren Etçiler'in 'Hacı Kemal' markalı dana sucuğunda domuz eti tespit edildi. Denetim ve laboratuvar analizlerinin ardından işletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kamuoyuna duyurulan taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesi güncellendi. Liste kapsamında Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir et firmasının dana sucuğunda domuz eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Hacı Kemal" markalı dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi. Bakanlığın açıkladığı listeyle tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ve ürünlerinde tağşiş yaptığı belirlenen firmalar teşhir edilirken, söz konusu işletmeyle ilgili yasal süreç başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Katy Perry’den ilişki itirafı: Hayatımın aşkıyla turnede tanıştım
Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
Ted Bundy'nin 52 yıl önceki bir cinayeti daha aydınlatıldı! Emniyet müdürünün 17 yaşındaki kızını öldürdüğü DNA ile belirlendi

Ted Bundy'nin bir kurbanı daha çıktı! Emniyet müdürünün kızıymış
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım