'Sakarya Kardeşlik Kenti' için ilk konteynerler İskenderun'a yola çıktı

Hatay İskenderun'da kurulacak ' Sakarya Kardeşlik Kenti' için üretimi tamamlanan 40 konteyner bölgeye doğru yola çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay İskenderun'da depremzedelere sıcak bir yuva olacak ve 250 konteynerden oluşacak yaşam alanına ilk etapta gönderilecek olan 40 konteyner vagonlara yüklendi. Konteynerlerin bulunduğu tren ise Arifiye ilçesinde bulunan gardan törenle gönderildi. Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Gar Müdürü Ömer Faruk Korkmaz ve Büyükşehir yetkilileri katıldı. Yüce, konteynerleri tek tek inceleyerek, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Toplamda 650 konteynerlik kardeşlik kenti kuruyoruz"

Bölgeye ilk etapta 40 konteyner gönderdiklerini aktaran Yüce, "Kardeşlik kentimizde öncelikle SASKİ eliyle bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. Sonrasında iş insanlarımızın ve STK'ların destekleriyle konteyner kentimizin çalışmalarına başladık. Çocuk oyun grubu, mescit, sınıflık, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamlıyoruz. Adıyaman Altınşehir'de 35 bin metrekarelik alanda 400 konteynerlik, Hatay İskenderun'da 250 olmak üzere toplamda 650 konteynerlik bir kardeşlik kenti kuruyoruz. Bugün de yine burada, İskenderun'da kuracağımız kardeşlik kenti için ilk konteynerlerimizi gönderiyoruz. Bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAKARYA